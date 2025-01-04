На фронті відбулося 148 бойових зіткнень: Сили оборони відбили 41 атаку у курський області - Генштаб

Протягом доби фронті відбулось 138 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони відбили 40 штурмів окупантів, а на Курському - 41 атаку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 08.00 04.01.2025, пише УНН.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних та 64 авіаційних ударів, використавши 11 ракет та скинувши 95 КАБ, застосував 2257 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив майже п’ять тисяч обстрілів, з них 230 - із РСЗВ

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Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Грем’ячка, Хотіївка, Семенівка, Попівка, Олександрівка, Журавка, Миколаївка, Слов’янськ, Зелене Поле, Гродівка, Мирноград, Котлине, Покровськ, Новоандріївка, Новопіль, Костянтинопіль, Вільне Поле, П’ятихатки, Щербаки, Лобкове, Новоданилівка, Степногірськ.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Синьківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Надії, Макіївки, Григорівки, Твердохлібового, Ямполівки та в напрямку Чернещини, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано 10 боєзіткнень в районах Часового Яру, Білої Гори, в напрямку Предтечиного та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак неподалік населених пунктів Диліївка, Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новооленівка, Нововасилівка, Українка, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Піщане, Звірове, Солоне, Котлине та Покровськ.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 11 атак позицій наших військ поблизу Петропавлівки, Срібного, Курахового та Шевченка.

На Времівському напрямку противник здійснив 11 наступальних дій на позиції українських підрозділів у районах поблизу Янтарного та в напрямку Костянтинополя і Новосілки.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Новоандріївка. На напрямку активно працювала авіація противника.

На Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, двічі штурмували позиції наших підрозділів.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 41 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав трьох ракетних та 10 авіаційних ударів, із застосуванням трьох ракет та 15 керованих бомб, а також здійснив 357 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів,