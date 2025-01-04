Ще плюс 1510 окупантів і 23 артистеми: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Від початку повномасштабного вторгнення росії її втрати складають близько 794 760 військових, 9679 танків та понад 3000 крилатих ракет. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

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Також станом на 4 січня українські оборонці знищили вже 9679 (+2) ворожих танків, 20093 (+23) бойові броньовані машини, 21578 (+23) артилерійських систем, 1257 (+0) реактивних систем залпового вогню, 1032 (+0) засоби протиповітряної оборони, 369 (+0) літаків, 331 (+1) гелікоптер, 21356 (+107) безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3006 (+3) крилатих ракет, 28 (+0) кораблів /катерів, 1 (+0) підводний човен, 32843 (+73) одиниці автомобільної техніки й автоцистерн і 3675 (+0) одиниць спеціальної техніки армії рф.

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