Ще плюс 1510 окупантів і 23 артистеми: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оновив дані втрат російських окупантів станом на 4 січня. Загальні втрати ворога сягнули 794 760 військових, знищено 9679 танків та понад 3000 крилатих ракет.
Від початку повномасштабного вторгнення росії її втрати складають близько 794 760 військових, 9679 танків та понад 3000 крилатих ракет. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
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Також станом на 4 січня українські оборонці знищили вже 9679 (+2) ворожих танків, 20093 (+23) бойові броньовані машини, 21578 (+23) артилерійських систем, 1257 (+0) реактивних систем залпового вогню, 1032 (+0) засоби протиповітряної оборони, 369 (+0) літаків, 331 (+1) гелікоптер, 21356 (+107) безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3006 (+3) крилатих ракет, 28 (+0) кораблів /катерів, 1 (+0) підводний човен, 32843 (+73) одиниці автомобільної техніки й автоцистерн і 3675 (+0) одиниць спеціальної техніки армії рф.
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