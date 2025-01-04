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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1510 оккупантов и 23 артистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1510 оккупантов и 23 артистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

 • 1992 просмотра

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Генштаб ВСУ обновил данные потерь российских оккупантов по состоянию на 4 января. Общие потери врага достигли 794 760 военных, уничтожено 9679 танков и более 3000 крылатых ракет.

С начала полномасштабного вторжения россии ее потери составляют около 794 760 военных, 9679 танков и более 3000 крылатых ракет. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Также по состоянию на 4 января украинские оборонцы уничтожили уже 9679 (+2) вражеских танков, 20093 (+23) боевые бронированные машины, 21578 (+23) артиллерийских систем, 1257 (+0) реактивных систем залпового огня, 1032 (+0) средства противовоздушной обороны, 369 (+0) самолетов, 331 (+1) вертолет, 21356 (+107) беспилотников оперативно-тактического уровня, 3006 (+3) крылатых ракет, 28 (+0) кораблей/катеров, 1 (+0) подводная лодка, 32843 (+73) единицы автомобильной техники и автоцистерн и 3675 (+0) единиц специальной техники армии рф.

россия за три дня нового года выпустила более 300 дронов и 20 ракет по Украине - Зеленский3 янв. 2025, 18:13 • 19465 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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