Еще плюс 1510 оккупантов и 23 артистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала полномасштабного вторжения россии ее потери составляют около 794 760 военных, 9679 танков и более 3000 крылатых ракет. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Также по состоянию на 4 января украинские оборонцы уничтожили уже 9679 (+2) вражеских танков, 20093 (+23) боевые бронированные машины, 21578 (+23) артиллерийских систем, 1257 (+0) реактивных систем залпового огня, 1032 (+0) средства противовоздушной обороны, 369 (+0) самолетов, 331 (+1) вертолет, 21356 (+107) беспилотников оперативно-тактического уровня, 3006 (+3) крылатых ракет, 28 (+0) кораблей/катеров, 1 (+0) подводная лодка, 32843 (+73) единицы автомобильной техники и автоцистерн и 3675 (+0) единиц специальной техники армии рф.

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