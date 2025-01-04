На фронте произошло 148 боевых столкновений: Силы обороны отбили 41 атаку в Курской области - Генштаб

В течение суток на фронте состоялось 138 боевых столкновений. На Покровском направлении Силы обороны отбили 40 штурмов оккупантов, а на Курском - 41 атаку. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 08.00 04.01.2025, пишет УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 64 авиационных удара, использовав 11 ракет и сбросив 95 КАБ, применил 2257 дронов-камикадзе. Кроме этого, осуществил почти пять тысяч обстрелов, из них 230 - из РСЗО - говорится в сообщении.

Детали

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Гремячка, Хотеевка, Семеновка, Поповка, Александровка, Журавка, Николаевка, Славянск, Зеленое Поле, Гродовка, Мирноград, Котлино, Покровск, Новоандреевка, Новополь, Константинополь, Вольное Поле, Пятихатки, Щербаки, Лобково, Новоданиловка, Степногорск.

На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кучеровки, Синьковки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Макеевки, Григорьевки, Твердохлебово, Ямполовки и в направлении Чернещины, Зеленой Долины.

На Северском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано 10 боестолкновений в районах Часового Яра, Белой Горы, в направлении Предтечино и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил семь атак неподалеку населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Луч, Новооленовка, Нововасильевка, Украинка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Песчаное, Зверево, Соленое, Котлино и Покровск.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 11 атак позиций наших войск вблизи Петропавловки, Серебряного, Курахово и Шевченко.

На Времовском направлении противник совершил 11 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах вблизи Янтарного и в направлении Константинополя и Новоселки.

На Ореховском направлении наши войска отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Новоандреевка. На направлении активно работала авиация противника.

На Приднепровском направлении российские захватчики, без успеха, дважды штурмовали позиции наших подразделений.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 41 атаку российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес три ракетных и 10 авиационных ударов, с применением трех ракет и 15 управляемых бомб, а также совершил 357 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, - сообщили в Генштабе.



На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Отмечается, что на границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Еще плюс 1510 оккупантов и 23 артистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага