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ЗСУ знищили понад 1600 окупантів за добу: нові втрати терористів

Київ • УНН

 • 104236 перегляди

Генштаб ЗСУ оприлюднив нові дані про втрати російських військ станом на 8 січня 2025 року. За добу ліквідовано 1660 окупантів, знищено 4 танки та 16 БМП.

Противник втратив 1660 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати окупантів за період з 24.02.22 по 08.01.25:

- Особовий склад: 801 670 (+1660).

- Танки: 9714 (+4).

- Броньовані бойові машини: 20205 (+16).

- Артилерійські системи: 21729 (+19).

- РСЗВ: 1260.

- Засоби ППО: 1038.

- Літаки: 369.

- Гелікоптери: 331.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 21727 (+19).

- Крилаті ракети: 3014.

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 33307 (+81).

- Спеціальна техніка: 3681.

159 бойових зіткнень за добу: де окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ - Генштаб 07.01.25, 22:49 • 23963 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
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