ЗСУ знищили понад 1600 окупантів за добу: нові втрати терористів
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив нові дані про втрати російських військ станом на 8 січня 2025 року. За добу ліквідовано 1660 окупантів, знищено 4 танки та 16 БМП.
Противник втратив 1660 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати окупантів за період з 24.02.22 по 08.01.25:
- Особовий склад: 801 670 (+1660).
- Танки: 9714 (+4).
- Броньовані бойові машини: 20205 (+16).
- Артилерійські системи: 21729 (+19).
- РСЗВ: 1260.
- Засоби ППО: 1038.
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 331.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 21727 (+19).
- Крилаті ракети: 3014.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 33307 (+81).
- Спеціальна техніка: 3681.
159 бойових зіткнень за добу: де окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ - Генштаб 07.01.25, 22:49 • 23963 перегляди