Ракета в Южной Корее взорвалась после случайного запуска
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Ракета средней дальности класса "земля-воздух" в понедельник случайно запустилась с авиабазы в Южной Корее, после чего взорвалась в воздухе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Korea Herald.
Инцидент произошел на авиабазе в Чхунчхоне в провинции Канвондо на северо-востоке страны, сообщили воздушные силы Южной Кореи.
Ракета Cheongung M-SAM средней дальности, также известная как Cheolmae-2, была "ненормально" запущена в 10:38 по местному времени во время ремонтных работ и автоматически взорвалась в воздухе, говорится в заявлении ВВС страны.
Согласно заявлению, из соображений безопасности ракета была запрограммирована на самоуничтожение в нештатных ситуациях.
Никаких повреждений или жертв не было.
Военно-воздушные силы страны заявили, что они немедленно сформировали следственную группу для определения причины аварии и применения последующих мероприятий.
Напомним, эксперты сообщили о восстановительных работах на ракетном полигоне в КНДР.