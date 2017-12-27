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У Мексиці за три місяці сталося майже 13 тисяч землетрусів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Понад 12,7 тисячі землетрусів магнітудою 1,2-8,2 відбулися в Мексиці протягом вересня-листопада цього року. Про це повідомила національна сейсмологічна служба країни, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.

У Мексиці за три місяці сталося майже 13 тисяч землетрусів

За даними відомства, найбільше підземних поштовхів було в вересні — 5,7 тисячі.

У жовтні країну трясло майже 3,8 тисячі разів.

А у листопаді кількість землетрусів перевищила 3,2 тисячі.

Зазначено, що найбільше число підземних поштовхів в Мексиці було зафіксовано в штатах Оахака і Чьяпас, за ними йдуть Герреро, Мічоакан Коліма і Халіско.

Як повідомляв УНН, землетрус магнітудою 5,0 стався біля берегів Греції.

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