У Мексиці за три місяці сталося майже 13 тисяч землетрусів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Понад 12,7 тисячі землетрусів магнітудою 1,2-8,2 відбулися в Мексиці протягом вересня-листопада цього року. Про це повідомила національна сейсмологічна служба країни, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
За даними відомства, найбільше підземних поштовхів було в вересні — 5,7 тисячі.
У жовтні країну трясло майже 3,8 тисячі разів.
А у листопаді кількість землетрусів перевищила 3,2 тисячі.
Зазначено, що найбільше число підземних поштовхів в Мексиці було зафіксовано в штатах Оахака і Чьяпас, за ними йдуть Герреро, Мічоакан Коліма і Халіско.
Як повідомляв УНН, землетрус магнітудою 5,0 стався біля берегів Греції.