Землетрус магнітудою 5,0 стався біля берегів Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Поблизу західного узбережжя Греції стався землетрус магнітудою 5,0. Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, передає УНН.
Повідомляється, що епіцентр стихії знаходився за 94 кілометрів на південний схід від острова Корфу.
Зазначено також, що осередок землетрусу залягав на глибині 10 км.
Наразі інформації про постраждалих і руйнування внаслідок стихії немає.
Як повідомляв УНН, землетрус магнітудою 5,3 стався біля Соломонових островів.