Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Греции

Сообщается, что эпицентр стихии находился в 94 километрах к юго-востоку от острова Корфу.

Отмечено также, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях в результате стихии нет.

Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 5,3 произошло у Соломоновых островов.