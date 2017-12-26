Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Вблизи западного побережья Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН.
Сообщается, что эпицентр стихии находился в 94 километрах к юго-востоку от острова Корфу.
Отмечено также, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
На данный момент информации о пострадавших и разрушениях в результате стихии нет.
Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 5,3 произошло у Соломоновых островов.