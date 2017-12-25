Землетрус магнітудою 5,3 стався біля Соломонових островів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Біля узбережжя Соломонових островів стався землетрус магнітудою 5,3. Про це повідомляє Геологічна служба США, передає УНН.
Повідомляється, що поштовхи були зафіксовані о 17.56 за часом UTC за 179 кілометрів на північний схід від міста Аукі.
Зазначено, що осередок землетрусу залягав на глибині 16,4 кілометра.
Наразі інформації про жертви і руйнування не надходило. Загрози цунамі також не оголошували.
Як повідомляв УНН, неподалік столиці Ірану стався землетрус магнітудою 5,2 бали.