Неподалік столиці Ірану стався новий землетрус магнітудою 5,2 бали
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. На півночі Ірану зафіксовані нові підземні поштовхи. Дані показники за шкалою Ріхтера є сильними та здатними викликати велику кількість людських жертв. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.
Попередні дані про силу та об’єм поштовхів повідомило державне телебачення Ірану, користуючись сейсмологічними даними зафіксованими Університетом Тегерану о 23:30 за місцевим часом.
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Після руйнівного землетрусу на початку листопада цього року на території Ісламської республіки Іран регулярно фіксуються сильні підземні поштовхи.
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Нагадуємо, нещодавно на сході держави були зафіксовані нові поштовхи магнітудою 6,2 бали.