Кількість жертв землетрусу на Ірано-Іракському кордоні перевищила 500 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Кількість загиблих через потужний землетрус в Іраку та Ірані зросла до 530 осіб число постраждалих сягнуло кількості більше 7 тисяч, передає УНН з посиланням на Mehr News Agency.
“Руйнівний землетрус силою 7,3 бала за шкалою Ріхтера, який стався на кордоні між Іраком та Іраном, забрав життя 530 людей, ще 7460 осіб зазнали поранень різного ступеню тяжкості”, — повідомило видання.
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Повідомляється, що у найбільш уражених районах було задіяно 20 вертольотів з армії Ірану та 136 машин швидкої допомоги.
А також було створено чотири польові госпіталі.
Вівторок у Ірані оголосили днем жалоби.
Нагадаємо, 12 листопада в Іраку та Ірані стався потуфжний землетрус внаслідок якого, близько 70 тисяч жителів Ірану опинилися просто неба і терміново потребують тимчасового житла.