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Землетрус магнітудою 6,5 стався біля берегів Коста-Ріки

Землетрус магнітудою 6,5 стався біля берегів Коста-Ріки

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Потужний землетрус магнітудою 6,5 стався поблизу тихоокеанскього узбережжя Коста-Ріки, передає УНН з посиланням на Reuters.

Повідомляється, епіцентр підземних поштовхів знаходився на узбережжі Тихого океану в 69 км від столиці республіки Сан-Хосе на глибині 20 км.

Президент Коста-Ріки Гільєрмо Соліс заявив, що влада збирає інформацію про жертви та закликає жителів зберігати спокій.

Як повідомляв УНН, в Іраку стався потужний землетрус магнітудою 7,2 бали за шкалою Ріхтера, щонайменше 200 осіб загинули.

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