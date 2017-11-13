Землетрус магнітудою 6,5 стався біля берегів Коста-Ріки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Потужний землетрус магнітудою 6,5 стався поблизу тихоокеанскього узбережжя Коста-Ріки, передає УНН з посиланням на Reuters.
Повідомляється, епіцентр підземних поштовхів знаходився на узбережжі Тихого океану в 69 км від столиці республіки Сан-Хосе на глибині 20 км.
Президент Коста-Ріки Гільєрмо Соліс заявив, що влада збирає інформацію про жертви та закликає жителів зберігати спокій.
Як повідомляв УНН, в Іраку стався потужний землетрус магнітудою 7,2 бали за шкалою Ріхтера, щонайменше 200 осіб загинули.