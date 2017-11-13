Кількість жертв землетрусу на кордоні Іраку та Ірану зросла до 200 осіб

Як повідомляє Іранське державне телебачення, в результаті землетрусу вздовж ірано-іракського кордону загинули 200 людей та 1686 людей постраждали.

Нагадаємо, Президент Ірану Хасан Роухані дав доручення міністерству внутрішніх справ країни вжити термінових заходів для забезпечення жителів постраждалих від землетрусу районів всією необхідною допомогою.

Як повідомляв УНН, Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) повідомив, що в Іраку стався потужний землетрус магнітудою 7,2 бали за шкалою Ріхтера.