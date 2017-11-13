Кількість жертв землетрусу в Ірані зросла до 141 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Щонайменше 141 людина загинула, понад 1 тис. постраждали в результаті землетрусу магнітудою 7,2, що стався в неділю на кордоні Ірану та Іраку. Повідомляє УНН з посиланням на Fars News Agency.
Найбільші жертви і руйнування зафіксовані в іранських провінціях Керманшах і Ілам. За даними створеного кризового центру, саме туди припав основний удар стихії.
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Президент Ірану Хасан Роухані дав доручення міністерству внутрішніх справ країни вжити термінових заходів для забезпечення жителів постраждалих від землетрусу районів всією необхідною допомогою.
Як повідомляв раніше УНН, В результаті землетрусу, що стався на кордоні Ірану та Іраку, за останніми даними, загинули 129 осіб.
Нагадаємо, Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) повідомив, що в Іраку стався потужний землетрус магнітудою 7,2 бали за шкалою Ріхтера.