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Кількість жертв землетрусу в Ірані зросла до 141 осіб

Кількість жертв землетрусу в Ірані зросла до 141 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Щонайменше 141 людина загинула, понад 1 тис. постраждали в результаті землетрусу магнітудою 7,2, що стався в неділю на кордоні Ірану та Іраку. Повідомляє УНН з посиланням на Fars News Agency.

Найбільші жертви і руйнування зафіксовані в іранських провінціях Керманшах і Ілам. За даними створеного кризового центру, саме туди припав основний удар стихії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кількість жертв землетрусу на кордоні Ірану та Іраку зросла до 129 осіб

Президент Ірану Хасан Роухані дав доручення міністерству внутрішніх справ країни вжити термінових заходів для забезпечення жителів постраждалих від землетрусу районів всією необхідною допомогою.

Як повідомляв раніше УНН, В результаті землетрусу, що стався на кордоні Ірану та Іраку, за останніми даними, загинули 129 осіб.

Нагадаємо, Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) повідомив, що в Іраку стався потужний землетрус магнітудою 7,2 бали за шкалою Ріхтера.

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