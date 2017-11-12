На кордоні Ірану та Іраку стався землетрус магнітудою 7,6

Повідомляється, що підземні поштовхи були зареєстровані в 204 кілометрах від іракської столиці Багдаду, який знаходиться недалеко від іранського кордону.

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У сейсмологическом центрі відзначили, що осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів. Даних про жертви і руйнування не надходило.

Нагадаємо, у південних районах Ірану стався землетрус магнітудою 5,2.