На кордоні Ірану та Іраку стався землетрус магнітудою 7,6
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. В Іраку стався потужний землетрус магнітудою 7,2 бали за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), передає УНН.
Повідомляється, що підземні поштовхи були зареєстровані в 204 кілометрах від іракської столиці Багдаду, який знаходиться недалеко від іранського кордону.
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У сейсмологическом центрі відзначили, що осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів. Даних про жертви і руйнування не надходило.
Нагадаємо, у південних районах Ірану стався землетрус магнітудою 5,2.