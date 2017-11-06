У Перу стався землетрус магнітудою 5
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. В центральній частині Перу стався землетрус магнітудою 5,0. Про це повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр, передає УНН.
Підземні поштовхи були зафіксовані за 478 кілометрів на північний схід від столиці країни міста Ліма.
Зазначено, що осередок землетрусу залягав на глибині 152 кілометрів.
Наразі повідомлень про потерпілих і руйнування не було.
Як повідомляв УНН, у Карибському морі стався землетрус магнітудою 5,4.