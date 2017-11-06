У Перу стався землетрус магнітудою 5

Підземні поштовхи були зафіксовані за 478 кілометрів на північний схід від столиці країни міста Ліма.

Зазначено, що осередок землетрусу залягав на глибині 152 кілометрів.

Наразі повідомлень про потерпілих і руйнування не було.

Як повідомляв УНН, у Карибському морі стався землетрус магнітудою 5,4.