У Карибському морі стався землетрус магнітудою 5,4

Зазначено, що землетрус був зафіксований о 15.00.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 67 км на південний схід від населеного пункту Сейнт Девідс. Осередок залягав на глибині 46 км.

Наразі повідомлень про жертви і руйнування немає, загроза цунамі не оголошувалася.

Як повідомляв УНН, у центрі Камчатки стався глибинний землетрус магнітудою 5,3.