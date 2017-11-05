У Карибському морі стався землетрус магнітудою 5,4
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Землетрус магнітудою 5,4 стався в Карибському морі біля берегів острівної держави Гренада. Про це повідомила Геологічна служба США, передає УНН.
Зазначено, що землетрус був зафіксований о 15.00.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 67 км на південний схід від населеного пункту Сейнт Девідс. Осередок залягав на глибині 46 км.
Наразі повідомлень про жертви і руйнування немає, загроза цунамі не оголошувалася.
Як повідомляв УНН, у центрі Камчатки стався глибинний землетрус магнітудою 5,3.