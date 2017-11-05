В Карибском море произошло землетрясение магнитудой 5,4
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Карибском море у берегов островного государства Гренада. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.
Отмечено, что землетрясение было зафиксировано в 15.00.
Эпицентр подземных толчков располагался в 67 км к юго-востоку от населенного пункта Сейнт Дэвидс. Очаг залегал на глубине 46 км.
Сейчас сообщений о жертвах и разрушениях нет, угроза цунами не объявлялась.
Как сообщал УНН, в центре Камчатки произошло глубинное землетрясение магнитудой 5,3.