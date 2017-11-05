В Карибском море произошло землетрясение магнитудой 5,4

Отмечено, что землетрясение было зафиксировано в 15.00.

Эпицентр подземных толчков располагался в 67 км к юго-востоку от населенного пункта Сейнт Дэвидс. Очаг залегал на глубине 46 км.

Сейчас сообщений о жертвах и разрушениях нет, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщал УНН, в центре Камчатки произошло глубинное землетрясение магнитудой 5,3.