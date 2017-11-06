В Перу произошло землетрясение магнитудой 5

Подземные толчки были зафиксированы в 478 километрах к северо-востоку от столицы страны города Лима.

Отмечено, что очаг землетрясения залегал на глубине 152 километров.

Пока сообщений о пострадавших и разрушениях не было.

Как сообщал УНН, в Карибском море произошло землетрясение магнитудой 5,4.