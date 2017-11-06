В Перу произошло землетрясение магнитудой 5
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В центральной части Перу произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН.
Подземные толчки были зафиксированы в 478 километрах к северо-востоку от столицы страны города Лима.
Отмечено, что очаг землетрясения залегал на глубине 152 километров.
Пока сообщений о пострадавших и разрушениях не было.
Как сообщал УНН, в Карибском море произошло землетрясение магнитудой 5,4.