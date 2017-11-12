На границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,6

Сообщается, что подземные толчки были зарегистрированы в 204 километрах от иракской столицы Багдада, который находится недалеко от иранской границы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Перу произошло землетрясение магнитудой 5

В сейсмологическом центре отметили, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, в южных районах Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2.