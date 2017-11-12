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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 17638 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 34406 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 45366 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 50937 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 46269 просмотра

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11:14 • 91886 просмотра

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11 марта, 06:59 • 99566 просмотра

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На границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,6

На границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,6

Киев  •  УНН

 • 13378 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Ираке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает УНН.

Сообщается, что подземные толчки были зарегистрированы в 204 километрах от иракской столицы Багдада, который находится недалеко от иранской границы.

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В сейсмологическом центре отметили, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, в южных районах Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2.

 

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