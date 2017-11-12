На границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,6
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Ираке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает УНН.
Сообщается, что подземные толчки были зарегистрированы в 204 километрах от иракской столицы Багдада, который находится недалеко от иранской границы.
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В сейсмологическом центре отметили, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.
Напомним, в южных районах Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2.