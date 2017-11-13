Кількість жертв землетрусу на кордоні Ірану та Іраку зросла до 129 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. В результаті землетрусу, що стався на кордоні Ірану та Іраку, за останніми даними, загинули 129 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Press TV.
Також повідомляється про більш ніж 1 тис. постраждалих.
За даними місцевої влади, більше 30 людей загинули в іракській провінції Сулейманія.
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Як повідомляв раніше УНН, в Ірані число загиблих в результаті землетрусу зросла до 100 осіб.
Нагадаємо, Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) повідомив, що в Іраку стався потужний землетрус магнітудою 7,2 бали за шкалою Ріхтера.