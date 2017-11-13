Кількість жертв землетрусу в Ірані зросла до 100 осіб

Також повідомляється, що кількість постраждал сягнула 1000 осіб.

Як повідомляв раніше УНН, в результаті землетрусу, що стався на кордоні Ірану та Іраку, в іранській провінції Керманшах загинула 61 людина.

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Нагадаємо, Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) повідомив, що в Іраку стався потужний землетрус магнітудою 7,2 бали за шкалою Ріхтера.