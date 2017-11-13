Число жертв землетрясения в Иране возросло до 100 человек

Также сообщается, что число пострадавших достигло 1000 человек.

Как сообщал ранее УНН, в результате землетрясения, произошедшего на границе Ирана и Ирака, в иранской провинции Керманшах погиб 61 человек .

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Напомним, Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в Ираке произошел мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера.