Число жертв землетрясения в Иране возросло до 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Иране число погибших в результате землетрясения возросло до 100 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ISNA.
Также сообщается, что число пострадавших достигло 1000 человек.
Как сообщал ранее УНН, в результате землетрясения, произошедшего на границе Ирана и Ирака, в иранской провинции Керманшах погиб 61 человек .
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Напомним, Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в Ираке произошел мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера.