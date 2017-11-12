Кількість жертв землетрусу в Ірані зросла до 61 осіб

Також повідомляється, що ще 300 осіб в результаті стихійного лиха отримали поранення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На півдні Ірану стався землетрус магнітудою 5,2

Нагадаємо, Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) повідомив, що в Іраку стався потужний землетрус магнітудою 7,2 бали за шкалою Ріхтера.

Як повідомляв раніше УНН, в результаті землетрусу, що стався на кордоні Ірану та Іраку, загинули щонайменше чотири людини.