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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 12314 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 29007 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 40500 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 46678 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 43476 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 90862 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98842 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Число жертв землетрясения в Иране возросло до 61 человека

Число жертв землетрясения в Иране возросло до 61 человека

Киев  •  УНН

 • 9955 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В результате землетрясения, произошедшего на границе Ирана и Ирака, в иранской провинции Керманшах погиб 61 человек, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Также сообщается, что еще 300 человек в результате стихийного бедствия получили ранения.

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Напомним, Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в Ираке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера.

Как сообщал ранее УНН, в результате землетрясения, произошедшего на границе Ирана и Ирака, погибли по меньшей мере четыре человека .

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