Число жертв землетрясения в Иране возросло до 61 человека

Также сообщается, что еще 300 человек в результате стихийного бедствия получили ранения.

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Напомним, Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в Ираке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера.

Как сообщал ранее УНН, в результате землетрясения, произошедшего на границе Ирана и Ирака, погибли по меньшей мере четыре человека .