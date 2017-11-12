Число жертв землетрясения в Иране возросло до 61 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В результате землетрясения, произошедшего на границе Ирана и Ирака, в иранской провинции Керманшах погиб 61 человек, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Также сообщается, что еще 300 человек в результате стихийного бедствия получили ранения.
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Напомним, Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в Ираке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера.
Как сообщал ранее УНН, в результате землетрясения, произошедшего на границе Ирана и Ирака, погибли по меньшей мере четыре человека .