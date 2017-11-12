Жертвами землетрусу на кордоні між Іраном та Іраком стали чотири людини
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. В результаті землетрусу, що стався на кордоні Ірану та Іраку, загинули щонайменше чотири людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на IRNA
Начальник іранської служби невідкладної медичної допомоги заявив, що під час землетрусу в Керманшаху загинули дві людини і ще 14 постраждали.
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Відзначається, що землетрус був настільки сильним, що відчувалося в більшості провінцій Ірану.
Нагадаємо, в Іраку стався потужний землетрус магнітудою 7,2 бали за шкалою Ріхтера.