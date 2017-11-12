Жертвами землетрусу на кордоні між Іраном та Іраком стали чотири людини

Начальник іранської служби невідкладної медичної допомоги заявив, що під час землетрусу в Керманшаху загинули дві людини і ще 14 постраждали.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кількість жертв землетрусу в Мексиці досягла 360 осіб

Відзначається, що землетрус був настільки сильним, що відчувалося в більшості провінцій Ірану.

Нагадаємо, в Іраку стався потужний землетрус магнітудою 7,2 бали за шкалою Ріхтера.