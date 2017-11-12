Жертвами землетрясения на границе между Ираном и Ираком стали четыре человека

Начальник иранской службы неотложной медицинской помощи заявил, что во время землетрясения в Керманшахе погибли два человека и еще 14 пострадали.

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Отмечается, что землетрясение было настолько сильным, что ощущалось в большинстве провинций Ирана.

Напомним, в Ираке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера.