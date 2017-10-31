У Тихому океані стався землетрус магнітудою 7,0
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Землетрус магнітудою 7,0 стався в Тихому океані в районі Нової Каледонії, заморської території Франції. Про це повідомила Геологічна служба США, передає УНН.
Повідомляється, що поштовхи були зафіксовані в понеділок в 00.42 за місцевим часом.
Епіцентр знаходився в 120 кілометрах на схід від міста Тадіно, а осередок землетрусу залягав на глибині 14,9 кілометрів.
Зазначено, що про жертви і руйнування наразі інформації не надходило, загрози цунамі немає.
Як повідомляв УНН, біля берегів індонезійського острова стався землетрус магнітудою 6,7.