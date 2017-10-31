В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,0
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Тихом океане в районе Новой Каледонии, заморской территории Франции. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.
Сообщается, что толчки были зафиксированы в понедельник в 00.42 по местному времени.
Эпицентр находился в 120 километрах к востоку от города Тадино, а очаг землетрясения залегал на глубине 14,9 километров.
Отмечено, что о жертвах и разрушениях информации не поступало, угрозы цунами нет.
Как сообщал УНН, у берегов индонезийского острова произошло землетрясение магнитудой 6,7.