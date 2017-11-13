Число жертв землетрясения на границе Ирана и Ирака возросло до 129 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В результате землетрясения, произошедшего на границе Ирана и Ирака, по последним данным, погибли 129 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Press TV.
Также сообщается о более чем 1 тыс. пострадавших.
По данным местных властей, более 30 человек погибли в иракской провинции Сулеймания.
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Как сообщал ранее УНН, в Иране число погибших в результате землетрясения возросло до 100 человек.
Напомним, Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в Ираке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера.