Число жертв землетрясения на границе Ирана и Ирака возросло до 129 человек

Также сообщается о более чем 1 тыс. пострадавших.

По данным местных властей, более 30 человек погибли в иракской провинции Сулеймания.

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Как сообщал ранее УНН, в Иране число погибших в результате землетрясения возросло до 100 человек.

Напомним, Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в Ираке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера.