Число жертв землетрясения в Иране возросло до 141 человек

Наибольшие жертвы и разрушения зафиксированы в иранских провинциях Керманшах и Илам. По данным созданного кризисного центра, именно туда пришелся основной удар стихии.

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Президент Ирана Хасан Роухани дал поручение министерству внутренних дел страны принять срочные меры для обеспечения жителей пострадавших от землетрясения районов всей необходимой помощью.

Как сообщал ранее УНН, в результате землетрясения, произошедшего на границе Ирана и Ирака, по последним данным, погибли 129 человек.

Напомним, Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в Ираке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера.