Число жертв землетрясения на границе Ирака и Ирана возросло до 200 человек

Как сообщает Иранское государственное телевидение, в результате землетрясения вдоль ирано-иракской границы погибли 200 человек и 1686 человек пострадали.

Напомним, Президент Ирана Хасан Роухани дал поручение министерству внутренних дел страны принять срочные меры для обеспечения жителей пострадавших от землетрясения районов всей необходимой помощью.

Как сообщал УНН, Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в Ираке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера.