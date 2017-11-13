Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Коста-Рики

Сообщается, эпицентр подземных толчков находился на побережье Тихого океана в 69 км от столицы республики Сан-Хосе на глубине 20 км.

Президент Коста-Рики Гильермо Солис заявил, что власти собирают информацию о жертвах и призывает жителей сохранять спокойствие.

Как сообщал УНН, в Ираке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера, по меньшей мере 200 человек погибли.