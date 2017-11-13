Близько 70 тис. осіб залишились без житла внаслідок землетрусу в Ірану

"На даний момент близько 70 тисяч людей потребують у тимчасовому житлі через землетрус в західних районах країни, але ця цифра може вирости", - повідомив представник Червоного Півмісяця.

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Відзначається, що президент Ірану Хасан Роухані дав доручення міністерству внутрішніх справ країни вжити термінових заходів для забезпечення жителів постраждалих від землетрусу районів всією необхідною допомогою.

Нагадаємо, Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) повідомив, що в Іраку стався потужний землетрус магнітудою 7,2 бали за шкалою Ріхтера.