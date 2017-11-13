Около 70 тыс. человек остались без жилья в результате землетрясения в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Около 70 000 жителей Ирана оказались под открытым небом в результате мощного землетрясения и срочно нуждаются во временном жилье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"На данный момент около 70 000 человек нуждаются во временном жилье из-за землетрясения в западных районах страны, но эта цифра может вырасти", - сообщил представитель Красного Полумесяца.
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Отмечается, что президент Ирана Хасан Роухани дал поручение министерству внутренних дел страны принять срочные меры для обеспечения жителей пострадавших от землетрясения районов всей необходимой помощью.
Напомним, Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в Ираке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера.