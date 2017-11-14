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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 12289 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 28940 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 40453 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 46646 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 43457 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 90847 просмотра

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11 марта, 06:59 • 98833 просмотра

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Число жертв землетрясения на Ирано-Иракской границе превысило 500 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Число погибших в результате мощного землетрясения в Ираке и Иране возросло до 530 человек число пострадавших достигло более 7000, передает УНН со ссылкой на Mehr News Agency.

"Разрушительное землетрясение силой 7,3 балла по шкале Рихтера, которое произошло на границе между Ираком и Ираном, унесло жизни 530 человек, еще 7460 человек получили ранения различной степени тяжести", - сообщило издание.

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Сообщается, что в наиболее пораженных районах было задействовано 20 вертолетов из армии Ирана и 136 машин скорой помощи.

А также было создано четыре полевых госпиталя.

Вторник в Иране объявили днем ​​траура.

Напомним, 12 ноября в Ираке и Иране произошло сильное землетрясение в результате которого, около 70 тысяч жителей Ирана оказались под открытым небом и срочно нуждаются во временном жилье.

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