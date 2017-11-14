Число жертв землетрясения на Ирано-Иракской границе превысило 500 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Число погибших в результате мощного землетрясения в Ираке и Иране возросло до 530 человек число пострадавших достигло более 7000, передает УНН со ссылкой на Mehr News Agency.
"Разрушительное землетрясение силой 7,3 балла по шкале Рихтера, которое произошло на границе между Ираком и Ираном, унесло жизни 530 человек, еще 7460 человек получили ранения различной степени тяжести", - сообщило издание.
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Сообщается, что в наиболее пораженных районах было задействовано 20 вертолетов из армии Ирана и 136 машин скорой помощи.
А также было создано четыре полевых госпиталя.
Вторник в Иране объявили днем траура.
Напомним, 12 ноября в Ираке и Иране произошло сильное землетрясение в результате которого, около 70 тысяч жителей Ирана оказались под открытым небом и срочно нуждаются во временном жилье.