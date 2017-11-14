Число жертв землетрясения на Ирано-Иракской границе превысило 500 человек

"Разрушительное землетрясение силой 7,3 балла по шкале Рихтера, которое произошло на границе между Ираком и Ираном, унесло жизни 530 человек, еще 7460 человек получили ранения различной степени тяжести", - сообщило издание.

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Сообщается, что в наиболее пораженных районах было задействовано 20 вертолетов из армии Ирана и 136 машин скорой помощи.

А также было создано четыре полевых госпиталя.

Вторник в Иране объявили днем ​​траура.

Напомним, 12 ноября в Ираке и Иране произошло сильное землетрясение в результате которого, около 70 тысяч жителей Ирана оказались под открытым небом и срочно нуждаются во временном жилье.