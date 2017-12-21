Недалеко от столицы Ирана произошло новое землетрясение магнитудой 5,2 балла

Предварительные данные о силе и объеме толчков сообщило государственное телевидение Ирана, пользуясь сейсмологическим данным зафиксированными Университетом Тегерана в 23:30 по местному времени.

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После разрушительного землетрясения в начале ноября этого года на территории Исламской республики Иран регулярно фиксируются сильные подземные толчки.

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Напоминаем, недавно на востоке страны были зафиксированы новые толчки магнитудой 6,2 балла.