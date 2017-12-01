В Ірані стався землетрус магнітудою 5,9
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. На південному сході Ірану стався землетрус магнітудою 5,9, передає УНН з посиланням на Європейський середземноморський сейсмологічний центр.
Підземні поштовхи були зафіксовані в 02.32 за часом UTC за 65 кілометрів на північний схід від міста Керман.
Зазначено, що осередок землетрусу залягав на глибині 13 кілометрів.
Наразі інформації про можливі жертви і руйнування не було.
Як повідомляв УНН, землетрус магнітудою 6,7 стався в Атлантичному океані.