В Ірані стався землетрус магнітудою 5,9

Підземні поштовхи були зафіксовані в 02.32 за часом UTC за 65 кілометрів на північний схід від міста Керман.

Зазначено, що осередок землетрусу залягав на глибині 13 кілометрів.

Наразі інформації про можливі жертви і руйнування не було.

Як повідомляв УНН, землетрус магнітудою 6,7 стався в Атлантичному океані.