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В Ірані стався землетрус магнітудою 5,9

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. На південному сході Ірану стався землетрус магнітудою 5,9, передає УНН з посиланням на Європейський середземноморський сейсмологічний центр.

Підземні поштовхи були зафіксовані в 02.32 за часом UTC за 65 кілометрів на північний схід від міста Керман.

Зазначено, що осередок землетрусу залягав на глибині 13 кілометрів.

Наразі інформації про можливі жертви і руйнування не було.

Як повідомляв УНН, землетрус магнітудою 6,7 стався в Атлантичному океані.

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