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Землетрус магнітудою 6,7 стався в Атлантичному океані

Землетрус магнітудою 6,7 стався в Атлантичному океані

Київ • УНН

 • 14834 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. В центральній частині Атлантичного океану стався землетрус магнітудою 6,7 балів. Про це повідомляє Геологічна служба США, передає УНН.

Повідомляється, що землетрус був зафіксований в четвер о 08.32.

Зазначається, епіцентр поштовхів розташовувався на дні океану в області Серединно-Атлантичного хребта між Бразилією і узбережжям Західної Африки. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.

Інформація про загрозу цунамі, жертви і руйнування не надходила.

Як повідомляв УНН, у Тихому океані стався землетрус магнітудою 7,3.

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