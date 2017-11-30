Землетрус магнітудою 6,7 стався в Атлантичному океані

Повідомляється, що землетрус був зафіксований в четвер о 08.32.

Зазначається, епіцентр поштовхів розташовувався на дні океану в області Серединно-Атлантичного хребта між Бразилією і узбережжям Західної Африки. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.

Інформація про загрозу цунамі, жертви і руйнування не надходила.

Як повідомляв УНН, у Тихому океані стався землетрус магнітудою 7,3.