Землетрус магнітудою 6,7 стався в Атлантичному океані
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. В центральній частині Атлантичного океану стався землетрус магнітудою 6,7 балів. Про це повідомляє Геологічна служба США, передає УНН.
Повідомляється, що землетрус був зафіксований в четвер о 08.32.
Зазначається, епіцентр поштовхів розташовувався на дні океану в області Серединно-Атлантичного хребта між Бразилією і узбережжям Західної Африки. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.
Інформація про загрозу цунамі, жертви і руйнування не надходила.
Як повідомляв УНН, у Тихому океані стався землетрус магнітудою 7,3.