Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Атлантическом океане
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В центральной части Атлантического океана произошло землетрясение магнитудой 6,7 баллов. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает УНН.
Сообщается, что землетрясение было зафиксировано в четверг в 08.32 по киевскому времени.
Отмечается, эпицентр толчков располагался на дне океана в области Срединно-Атлантического хребта между Бразилией и побережьем Западной Африки. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Информация об угрозе цунами, жертвах и разрушениях не поступала.
Как сообщал УНН, в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,3.