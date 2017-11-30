Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Атлантическом океане

Сообщается, что землетрясение было зафиксировано в четверг в 08.32 по киевскому времени.

Отмечается, эпицентр толчков располагался на дне океана в области Срединно-Атлантического хребта между Бразилией и побережьем Западной Африки. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация об угрозе цунами, жертвах и разрушениях не поступала.

Как сообщал УНН, в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,3.