У Тихому океані стався землетрус магнітудою 7,3

Повідомляється, що поштовхи були зафіксовані о 22.43 неділі за часом UTC. Епіцентр землетрусу розташовувався за 69 кілометрів на північний схід від міста Тадіно, осередок залягав на глибині 25 кілометрів.

Зазначено, що після землетрусу існує загроза цунамі.

Наразі даних про руйнування, загиблих або постраждалих немає.

Як повідомляв УНН, на заході Китаю стався землетрус магнітудою 6,5.