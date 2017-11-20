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У Тихому океані стався землетрус магнітудою 7,3

У Тихому океані стався землетрус магнітудою 7,3

Київ • УНН

 • 14349 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. В Тихому океані біля берегів Нової Каледонії стався землетрус магнітудою 7,3, є загроза цунамі. Про це повідомила Геологічна служба США, передає УНН.

Повідомляється, що поштовхи були зафіксовані о 22.43 неділі за часом UTC. Епіцентр землетрусу розташовувався за 69 кілометрів на північний схід від міста Тадіно, осередок залягав на глибині 25 кілометрів.

Зазначено, що після землетрусу існує загроза цунамі.

Наразі даних про руйнування, загиблих або постраждалих немає.

Як повідомляв УНН, на заході Китаю стався землетрус магнітудою 6,5.

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