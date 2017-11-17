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На заході Китаю стався землетрус магнітудою 6,5

На заході Китаю стався землетрус магнітудою 6,5

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Тибетському автономному районі, що на заході Китаю, стався землетрус магнітудою 6,5. Про це повідомляє Китайський сейсмологічний центр, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.

Повідомляється, що поштовхи були зафіксовані в 06.34 за місцевим часом в повіті Ньінгчі, на сході Тибетського автономного району КНР.

Також зазначено, що осередок землетрусу залягав на глибині 38 кілометрів.

Наразі інформації про постраждалих, жертви внаслідок землетрусу немає.

Як повідомляв УНН, в Азербайджані стався землетрус магнітудою 5,7.

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