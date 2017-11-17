На заході Китаю стався землетрус магнітудою 6,5

Повідомляється, що поштовхи були зафіксовані в 06.34 за місцевим часом в повіті Ньінгчі, на сході Тибетського автономного району КНР.

Також зазначено, що осередок землетрусу залягав на глибині 38 кілометрів.

Наразі інформації про постраждалих, жертви внаслідок землетрусу немає.

Як повідомляв УНН, в Азербайджані стався землетрус магнітудою 5,7.