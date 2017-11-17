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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 18724 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 35742 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 46679 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 51915 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 47101 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 92271 просмотра

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11 марта, 06:59 • 99804 просмотра

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На западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,5

На западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,5

Киев  •  УНН

 • 9918 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Тибетском автономном районе на западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

Сообщается, что толчки были зафиксированы в 06.34 по местному времени в уезде Ньингчи, на востоке Тибетского автономного района КНР.

Также указано, что очаг землетрясения залегал на глубине 38 километров.

На данный момент информации о пострадавших и жертвах в результате землетрясения нет.

Как сообщал УНН, в Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,7.

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