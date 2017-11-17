На западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,5
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Тибетском автономном районе на западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
Сообщается, что толчки были зафиксированы в 06.34 по местному времени в уезде Ньингчи, на востоке Тибетского автономного района КНР.
Также указано, что очаг землетрясения залегал на глубине 38 километров.
На данный момент информации о пострадавших и жертвах в результате землетрясения нет.
Как сообщал УНН, в Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,7.