В Азербайджані стався землетрус магнітудою 5,7

Згідно з інформацією, епіцентр землетрусу розташовувався поблизу міста Барда. Осередок залягав на глибині 25 кілометрів. Поштовхи були зафіксовані о 23:48.

Крім того, користувачі соцмереж зазначають, що землетрус відчувався в Баку та інших містах країни.

Як повідомляв УНН, на східному узбережжі Південної Кореї стався землетрус магнітудою 5,5.