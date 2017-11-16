В Азербайджані стався землетрус магнітудою 5,7
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. На території Азербайджану стався землетрус магнітудою 5,7 бала, повідомляє Республіканський Центр сейсмологічної Служби Нана, передає УНН з посиланням на Нaqqin.az .
Згідно з інформацією, епіцентр землетрусу розташовувався поблизу міста Барда. Осередок залягав на глибині 25 кілометрів. Поштовхи були зафіксовані о 23:48.
Крім того, користувачі соцмереж зазначають, що землетрус відчувався в Баку та інших містах країни.
Як повідомляв УНН, на східному узбережжі Південної Кореї стався землетрус магнітудою 5,5.