В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,7

Согласно информации, эпицентр землетрясения располагался вблизи города Барда. Очаг залегал на глубине 25 километров. Толчки были зафиксированы в 23:48.

Кроме того, пользователи соцсетей отмечают, что землетрясение ощущалось в Баку и других городах страны.

Как сообщал УНН, на восточном побережье Южной Кореи произошло землетрясение магнитудой 5,5.