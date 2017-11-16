В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,7
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. На территории Азербайджана произошло землетрясение магнитудой в 5,7 балла, сообщает Республиканский Центр Сейсмологической Службы НАНА, передает УНН со ссылкой на Нaqqin.az.
Согласно информации, эпицентр землетрясения располагался вблизи города Барда. Очаг залегал на глубине 25 километров. Толчки были зафиксированы в 23:48.
Кроме того, пользователи соцсетей отмечают, что землетрясение ощущалось в Баку и других городах страны.
Как сообщал УНН, на восточном побережье Южной Кореи произошло землетрясение магнитудой 5,5.