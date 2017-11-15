На восточном побережье Южной Кореи произошло землетрясение магнитудой 5,5

"Землетрясение на 5,5 баллов ударило восточное побережье Южной Кореи", - говорится в сообщении.

Как сообщает агентство Yonhapnews, толчки ощущались и в южнокорейской столице, несмотря на то что она удалена от эпицентра землетрясения на сотни километров. Пожарная охрана сообщает о четырех пострадавших в результате землетрясения и о повреждении в 17 зданиях.

Напомним, мощный землетрясение магнитудой 6,5 произошло вблизи тихоокеанского побережья Коста-Рики.

Эпицентр подземных толчков находился на побережье Тихого океана в 69 км от столицы республики Сан-Хосе на глубине 20 км.

Президент Коста-Рики Гильермо Солис заявил, что власти собирают информацию о жертвах и призывает жителей сохранять спокойствие.

Как сообщал УНН, в Ираке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера, по меньшей мере 500 человек погибли.