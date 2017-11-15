На восточном побережье Южной Кореи произошло землетрясение магнитудой 5,5
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. На восточном побережье Южной Кореи произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов, передает УНН со ссылкой на Twitter АР.
"Землетрясение на 5,5 баллов ударило восточное побережье Южной Кореи", - говорится в сообщении.
Как сообщает агентство Yonhapnews, толчки ощущались и в южнокорейской столице, несмотря на то что она удалена от эпицентра землетрясения на сотни километров. Пожарная охрана сообщает о четырех пострадавших в результате землетрясения и о повреждении в 17 зданиях.
Напомним, мощный землетрясение магнитудой 6,5 произошло вблизи тихоокеанского побережья Коста-Рики.
Эпицентр подземных толчков находился на побережье Тихого океана в 69 км от столицы республики Сан-Хосе на глубине 20 км.
Президент Коста-Рики Гильермо Солис заявил, что власти собирают информацию о жертвах и призывает жителей сохранять спокойствие.
Как сообщал УНН, в Ираке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера, по меньшей мере 500 человек погибли.