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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 17996 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 34976 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 45914 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 51365 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 46629 просмотра

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На восточном побережье Южной Кореи произошло землетрясение магнитудой 5,5

На восточном побережье Южной Кореи произошло землетрясение магнитудой 5,5

Киев  •  УНН

 • 10709 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. На восточном побережье Южной Кореи произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов, передает УНН со ссылкой на Twitter АР.

"Землетрясение на 5,5 баллов ударило восточное побережье Южной Кореи", - говорится в сообщении.

Как сообщает агентство Yonhapnews, толчки ощущались и в южнокорейской столице, несмотря на то что она удалена от эпицентра землетрясения на сотни километров. Пожарная охрана сообщает о четырех пострадавших в результате землетрясения и о повреждении в 17 зданиях.

Напомним, мощный землетрясение магнитудой 6,5 произошло вблизи тихоокеанского побережья Коста-Рики.

Эпицентр подземных толчков находился на побережье Тихого океана в 69 км от столицы республики Сан-Хосе на глубине 20 км.

Президент Коста-Рики Гильермо Солис заявил, что власти собирают информацию о жертвах и призывает жителей сохранять спокойствие.

Как сообщал УНН, в Ираке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера, по меньшей мере 500 человек погибли.

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