На східному узбережжі Південної Кореї стався землетрус магнітудою 5,5

"Землетрус на 5,5 балів вдарив східне узбережжя Південної Кореї", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє агентство Yonhapnews, поштовхи відчувалися і в південнокорейській столиці, незважаючи на те що вона віддалена від епіцентру землетрусу на сотні кілометрів. Пожежна охорона повідомляє про чотирьох постраждалих в результаті землетрусу і про пошкодження в 17 будівлях.

Нагадаємо, потужний землетрус магнітудою 6,5 стався поблизу тихоокеанскього узбережжя Коста-Ріки.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився на узбережжі Тихого океану в 69 км від столиці республіки Сан-Хосе на глибині 20 км.

Президент Коста-Ріки Гільєрмо Соліс заявив, що влада збирає інформацію про жертви та закликає жителів зберігати спокій.

Як повідомляв УНН, в Іраку стався потужний землетрус магнітудою 7,2 бали за шкалою Ріхтера, щонайменше 200 осіб загинули.