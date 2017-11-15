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На східному узбережжі Південної Кореї стався землетрус магнітудою 5,5

На східному узбережжі Південної Кореї стався землетрус магнітудою 5,5

Київ • УНН

 • 10714 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. На східному узбережжі Південної Кореї стався землетрус магнітудою 5,5 балів, передає УНН з посиланням на Twitter АР.

"Землетрус на 5,5 балів вдарив східне узбережжя Південної Кореї", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє агентство Yonhapnews, поштовхи відчувалися і в південнокорейській столиці, незважаючи на те що вона віддалена від епіцентру землетрусу на сотні кілометрів. Пожежна охорона повідомляє про чотирьох постраждалих в результаті землетрусу і про пошкодження в 17 будівлях.

Нагадаємо, потужний землетрус магнітудою 6,5 стався поблизу тихоокеанскього узбережжя Коста-Ріки.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився на узбережжі Тихого океану в 69 км від столиці республіки Сан-Хосе на глибині 20 км.

Президент Коста-Ріки Гільєрмо Соліс заявив, що влада збирає інформацію про жертви та закликає жителів зберігати спокій.

Як повідомляв УНН, в Іраку стався потужний землетрус магнітудою 7,2 бали за шкалою Ріхтера, щонайменше 200 осіб загинули.

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