На східному узбережжі Південної Кореї стався землетрус магнітудою 5,5
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. На східному узбережжі Південної Кореї стався землетрус магнітудою 5,5 балів, передає УНН з посиланням на Twitter АР.
"Землетрус на 5,5 балів вдарив східне узбережжя Південної Кореї", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє агентство Yonhapnews, поштовхи відчувалися і в південнокорейській столиці, незважаючи на те що вона віддалена від епіцентру землетрусу на сотні кілометрів. Пожежна охорона повідомляє про чотирьох постраждалих в результаті землетрусу і про пошкодження в 17 будівлях.
Нагадаємо, потужний землетрус магнітудою 6,5 стався поблизу тихоокеанскього узбережжя Коста-Ріки.
Епіцентр підземних поштовхів знаходився на узбережжі Тихого океану в 69 км від столиці республіки Сан-Хосе на глибині 20 км.
Президент Коста-Ріки Гільєрмо Соліс заявив, що влада збирає інформацію про жертви та закликає жителів зберігати спокій.
Як повідомляв УНН, в Іраку стався потужний землетрус магнітудою 7,2 бали за шкалою Ріхтера, щонайменше 200 осіб загинули.