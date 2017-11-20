В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,3
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Тихом океане у берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,3, есть угроза цунами. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.
Сообщается, что толчки были зафиксированы в 22.43 воскресенья по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался в 69 километрах к северо-востоку от города Тадино, очаг залегал на глубине 25 километров.
Отмечено, что после землетрясения существует угроза цунами.
Сейчас данных о разрушениях, погибших или пострадавших нет.
Как сообщал УНН, на западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,5.