В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,3

Сообщается, что толчки были зафиксированы в 22.43 воскресенья по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался в 69 километрах к северо-востоку от города Тадино, очаг залегал на глубине 25 километров.

Отмечено, что после землетрясения существует угроза цунами.

Сейчас данных о разрушениях, погибших или пострадавших нет.

Как сообщал УНН, на западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,5.