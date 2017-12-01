В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,9

Подземные толчки были зафиксированы в 02.32 по времени UTC в 65 километрах к северо-востоку от города Керман.

Отмечено, что очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров.

На данный момент информации о возможных жертвах и разрушениях нет.

Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Атлантическом океане.